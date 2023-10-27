Голові НСЗУ повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Голові Національної служби здоров’я України повідомили про підозру через оплату послуг, які фактично не було надано. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
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За даними слідства, у квітні 2022 року Нацслужба здоров’я України замовила послуги у одного із спеціалізованих державних підприємств. Мали виконуватися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.
За результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг. У нього було включено всі роботи згідно з договором та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися, вказали в ОГП.
Як зазначається, голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.
Внаслідок цього було зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн.
Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази, додали в ОГП.
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