Главе НСЗУ сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Главе Национальной службы здоровья Украины сообщили о подозрении из-за оплаты услуг, которые фактически не были предоставлены. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в апреле 2022 года Нацслужба здоровья Украины заказала услуги у одного из специализированных государственных предприятий. Должны были выполняться работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения.
По результатам выполнения этих работ госпредприятием составлен акт сдачи-приемки услуг. В него были включены все работы согласно договору и сведения об определенном объеме работ, которые фактически не выполнялись, указали в ОГП.
Как отмечается, глава НСЗУ должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора.
Вследствие этого были излишне потрачены бюджетные средства в сумме более 2 млн грн.
Во время проведения обысков по месту жительства и работы правоохранители обнаружили и изъяли документы и другие вещественные доказательства, добавили в ОГП.
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