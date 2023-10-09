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Переплатив 2,3 мільйона за форму для військових: ексчиновник з Херсонщини отримав підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Екскерівник департаменту Херсонської облдержадміністрації отримав підозру за майже 2,3 мільйона гривень збитків державі. Чоловікові може загрожувати до п’яти років ув’язнення. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, пише УНН.

Деталі

Після деокупації правобережжя Херсонщини, як повідомляється, обласною владою було доручено закупити необхідний одяг для військовослужбовців тодішньому 38-річному директорові департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА.

Тодішній посадовець, як повідомляється, підписав акт приймання частини замовленого товару, проте розслідуванням було встановлено, що фактична кількість предметів отриманого одягу була значно меншою від зазначеного у накладній.

Тож загальна сума, яка була переплачена фірмі-постачальнику, сягнула майже 2,3 мільйона гривень, повідомили у поліції.

Слідчі кваліфікували протиправні дії експосадовця за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) ККУ. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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