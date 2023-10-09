Переплатил 2,3 миллиона за форму для военных: экс-чиновник из Херсонской области получил подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Экс-руководитель департамента Херсонской облгосадминистрации получил подозрение за почти 2,3 миллиона гривен убытков государству. Мужчине может грозить до пять лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
После деоккупации правобережья Херсонской области, как сообщается, областными властями было поручено закупить необходимую одежду для военнослужащих тогдашнему 38-летнему директору департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА.
Тогдашний чиновник, как сообщается, подписал акт приема части заказанного товара, однако расследование показало, что фактическое количество предметов полученной одежды было значительно меньше указанного в накладной.
Таким образом, общая сумма, которая была переплачена фирме-поставщику, достигла почти 2,3 миллиона гривен, сообщили в полиции.
Следователи квалифицировали противоправные действия экс-чиновника по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УКУ. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
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