Суд не обрав запобіжний захід голові НСЗУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Суд відмовив у клопотанні слідчого про запобіжний захід голові Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталії Гусак, повідомила сама голова НСЗУ у середу, пише УНН.
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"Суд відмовив у клопотанні слідчого про запобіжний захід. Власне, це той результат, у якому ми були впевнені. Адже аргументів у слідства по суті не було", - написала Гусак у Телеграм.
Нагадаємо
27 жовтня голові Національної служби здоров'я України повідомили про підозру через оплату послуг, які фактично не було надано.