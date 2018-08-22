Суд не разрешил передать в аренду имущественный комплекс в порту "Южный"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Прокуратура Одесской области предотвратила незаконную передачу в аренду имущественного комплекса на территории торгового порта "Южный". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"Судом удовлетворен административный иск прокуратуры Одесской области в интересах государства к ответчику — Фонда госимущества Украины и его территориального подразделения, а также Государственного предприятия “Морской торговый порт “Южный”, — написал Лысенко.
По его словам, исковые требования заключались в признании противоправным и отмене результатов конкурса на аренду государственного имущества.
Как отметил Лысенко, спорное имущество — это ряд объектов и помещений общей площадью почти 16 тыс. кв, находящихся на балансе и на территории торгового порта “Южный”.
Стоимость целостного имущественного комплекса составляет около 158 млн грн.
Стоит отметить, что в незаконно переданный в аренду комплекс на территории порта входит прожекторная мачта, представляющая собой систему инженерной инфраструктуры. Законом же запрещена передача в аренду таких объектов, поскольку их нецелевое использование может привести к остановке работы предприятия.
Напомним, исполняющего обязанности начальника следственного отдела Нацполиции в Одесской области, двух депутатов местного уровня области и начальника одного из отделов Одесского облсовета будут судить за вымогательство 72 тыс. долларов США.