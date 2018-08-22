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Суд не разрешил передать в аренду имущественный комплекс в порту "Южный"

Киев • УНН

 • 10173 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Прокуратура Одесской области предотвратила незаконную передачу в аренду имущественного комплекса на территории торгового порта "Южный". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

Суд не разрешил передать в аренду имущественный комплекс в порту "Южный"

"Судом удовлетворен административный иск прокуратуры Одесской области в интересах государства к ответчику — Фонда госимущества Украины и его территориального подразделения, а также Государственного предприятия “Морской торговый порт “Южный”, — написал Лысенко.

По его словам, исковые требования заключались в признании противоправным и отмене результатов конкурса на аренду государственного имущества.

Как отметил Лысенко, спорное имущество — это ряд объектов и помещений общей площадью почти 16 тыс. кв, находящихся на балансе и на территории торгового порта “Южный”.

Стоимость целостного имущественного комплекса составляет около 158 млн грн.

Стоит отметить, что в незаконно переданный в аренду комплекс на территории порта входит прожекторная мачта, представляющая собой систему инженерной инфраструктуры. Законом же запрещена передача в аренду таких объектов, поскольку их нецелевое использование может привести к остановке работы предприятия.

Напомним, исполняющего обязанности начальника следственного отдела Нацполиции в Одесской области, двух депутатов местного уровня области и начальника одного из отделов Одесского облсовета будут судить за вымогательство 72 тыс. долларов США.

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