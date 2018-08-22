Суд не дозволив передати в оренду майновий комплекс в порту "Южний"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прокуратура Одещини запобігла незаконній передачі в оренду майнового комплексу на території торговельного порту "Южний". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
"Судом задоволено адміністративний позов прокуратури Одещини в інтересах держави до відповідача — Фонду держмайна України та його територіального підрозділу, а також Державного підприємства “Морський торговельний порт “Южний”, написав Лисенко.
За його словами, позовні вимоги полягали у визнанні протиправним та скасуванні результатів конкурсу на оренду державного майна.
Як зазначив Лисенко, спірне майно — це низка об’єктів та приміщень загальною площею майже 16 тис. м кв, що знаходяться на балансі та на території торговельного порту “Южний”.
Вартість цілісного майнового комплексу становить близько 158 млн грн.
Варто зазначити, що до незаконно переданого в оренду комплексу на території порту входить прожекторна щогла, що є системою інженерної інфраструктури. Законом же заборонена передача в оренду таких об’єктів, оскільки їх нецільове використання може призвести до зупинення роботи підприємства.
Нагадаємо, виконувача обов’язків начальника слідчого відділу Нацполіції в Одеській області, двох депутатів місцевого рівня області та начальника одного з відділів Одеської облради судитимуть за вимагання 72 тис. доларів США.