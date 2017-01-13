Суд дал разрешение на размещение экс-бойцов "Торнадо" в разных СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Оболонский районный суд Киева дал разрешение на размещение экс-бойцов "Торнадо" в различных следственных изоляторах при необходимости для обеспечения безопасности. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
"Для обеспечения безопасности суд дал разрешение на то, что их (заключенных экс-бойцов" Торнадо "- ред.) можно разместить в разных заведениях. Однако, это на усмотрение Департамента уголовно-исполнительной службы, которые это будут бойцы и которые будут учреждения ", - сказала И.Свинаренко.
Как сообщал УНН, во время бунта в СИЗО один из бывших бойцов этой роты "Торнадо" Максим Глебов отрезал себе ухо .
Позже заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что никаких фактов неадекватного поведения со стороны "торнадовцев" во время пребывания в Лукьяновском СИЗО раньше не было.