Суд надав дозвіл на розміщення екс-бійців “Торнадо” у різних СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Оболонський районний суд Києва надав дозвіл на розміщення екс-бійців “Торнадо” у різних слідчих ізоляторах при необхідності для забезпечення безпеки. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.
“Для забезпечення безпеки суд надав дозвіл на те, що їх (ув’язнених екс-бійців "Торнадо“ — ред.) можна розмістити у різних закладах. Проте, це на розсуд Департаменту кримінально-виконавчої служби, які це будуть бійці і які будуть установи”, — сказала І.Свинаренко.
Як повідомляв УНН, під час бунту в Лук’янівському СІЗО один із колишніх бійців цієї роти “Торнадо” Максим Глібов відрізав собі вухо.
Пізніше заступник міністра юстиції Денис Чернишов повідомив, що жодних фактів неадекватної поведінки з боку “торнадівців” під час перебування у Лук’янівському СІЗО раніше не було.