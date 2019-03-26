Суд на два месяца продлил арест Вышинскому

"Продолжили арест до 25 мая", - отметил адвокат.

Он добавил, что 4 апреля на 14.00 назначено судебное заседание для рассмотрения дела по существу.

Напомним, дело Вышинского передали на рассмотрение объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда.

Как сообщал УНН, главного редактора "РИА Новости-Украина" Вышинского этапировали в Киевское СИЗО.

Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.