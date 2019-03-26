Суд на два місяці продовжив арешт Вишинському
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Головному редактору "РИА Новости-Україна" Кирилу Вишинському, якого звинувачують у державній зраді, продовжили арешт на два місяці. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Вишинського Ігор Мокін.
"Продовжили арешт до 25 травня", - зазначив адвокат.
Він додав, що 4 квітня на 14.00 призначено судове засідання для розгляду справи по суті.
Нагадаємо, справу Вишинського передали на розгляд об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду.
Як повідомляв УНН, головного редактора "РИА Новости-Україна" Вишинського етапували до Київського СІЗО.
Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували підозру в скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.