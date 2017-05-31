Суд Москвы постановил удалить фильм А.Навального "Он вам не Димон"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40387 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 98542 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 112268 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 125023 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 145093 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159709 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123124 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138799 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189780 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291144 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.6м/с
77%
Популярные новости

“Спустил штаны перед рублем”: Тотти все-таки прибыл в москву и нарвался на критику

7 апреля, 16:50 • 11782 просмотра

Фальсифицированное масло и сыр: ДОТ Минобороны оштрафовал ряд поставщиков продуктов для ВСУ на более 6 млн грн

7 апреля, 17:06 • 11564 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

7 апреля, 17:10 • 12422 просмотра

Мексика хочет избежать ответных пошлин против США

7 апреля, 17:30 • 10636 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13240 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187752 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244199 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445807 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398842 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483875 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27665 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27402 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42158 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64481 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70902 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Суд Москвы постановил удалить фильм А.Навального "Он вам не Димон"

Киев • УНН

 • 13220 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина поддержала иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Суд постановил изъять фильм-расследование "Он вам не Димон" c YouTube и опровергнуть сведения, об участии А.Усманова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Суд Москвы постановил удалить фильм А.Навального "Он вам не Димон"

“Удовлетворить иск Усманова, признать оспариваемые сведения, порочащие его честь и достоинство”, — огласила решение судья Марина Васина. “Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах,” — отметила судья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: А.Навальный запланировал антикоррупционную хода в День России

В фильме говорится, что А.Усманов подарил усадьбу на Рублевке фонда, подконтрольном сокурсникам премьер-министра России Дмитрия Медведева.

А.Навальный также должен удалить из своего блога пост, где говорится, что А.Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: А.Навального оштрафовали на 20 тыс. Рублей за организацию акции в Москве

А.Навальный заявил, что обжалует решение суда. “Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции,” — сказал блогер, подтвердив принципиальную отказ выполнять судебное решение об удалении оспариваемых публикаций.

“То, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все наши ходатайства — не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы,” — отметил он.

Представитель блоггера также сообщил, что ответчики не намерены выполнять решение об удалении или редактировании ролика “Он вам не Димон”.

В СМИ отметили, что в ходе судебного разбирательства судья М.Васина отказалась вызвать свидетелей и запрашивать данные Росреестра.

Также судья не удовлетворил просьбу оппозиционера А.Навального вызвать в качестве свидетеля премьер-министра Дмитрия Медведева.

Напомним, поводом для обращения в суд стал опубликованый в начале марта материал ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о однокурснике премьер-министра Дмитрия Медведева Илье Елисеевом и связанном с ним фонде “Соцгоспроект”, который получил от А.Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.85
Bitcoin
$80,612.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,013.94
Ethereum
$1,591.23