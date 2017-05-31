Суд Москвы постановил удалить фильм А.Навального "Он вам не Димон"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина поддержала иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Суд постановил изъять фильм-расследование "Он вам не Димон" c YouTube и опровергнуть сведения, об участии А.Усманова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Удовлетворить иск Усманова, признать оспариваемые сведения, порочащие его честь и достоинство”, — огласила решение судья Марина Васина. “Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах,” — отметила судья.
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В фильме говорится, что А.Усманов подарил усадьбу на Рублевке фонда, подконтрольном сокурсникам премьер-министра России Дмитрия Медведева.
А.Навальный также должен удалить из своего блога пост, где говорится, что А.Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову.
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А.Навальный заявил, что обжалует решение суда. “Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции,” — сказал блогер, подтвердив принципиальную отказ выполнять судебное решение об удалении оспариваемых публикаций.
“То, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все наши ходатайства — не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы,” — отметил он.
Представитель блоггера также сообщил, что ответчики не намерены выполнять решение об удалении или редактировании ролика “Он вам не Димон”.
В СМИ отметили, что в ходе судебного разбирательства судья М.Васина отказалась вызвать свидетелей и запрашивать данные Росреестра.
Также судья не удовлетворил просьбу оппозиционера А.Навального вызвать в качестве свидетеля премьер-министра Дмитрия Медведева.
Напомним, поводом для обращения в суд стал опубликованый в начале марта материал ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о однокурснике премьер-министра Дмитрия Медведева Илье Елисеевом и связанном с ним фонде “Соцгоспроект”, который получил от А.Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.