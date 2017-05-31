Суд Москви постановив видалити фільм О.Навального "Він вам не Дімон"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Суддя Люблінського районного суду Москви Марина Васіна підтримала позов мільярдера Алішера Усманова до політика Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією (ФБК). Суд постановив вилучити фільм-розслідування “Він вам не Дімон” c YouTube і спростувати відомості, про участь А.Усманова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Задовольнити позов Усманова, визнати оспорювані відомості, що порочать його честь і гідність”, — оголосила рішення суддя Марина Васіна. “Зобов’язати Навального протягом 10 днів видалити відеоролики і публікації, розміщені на зазначених адресах, і опублікувати спростування на термін не менше 3 місяців на цих адресах”, — зазначила суддя.
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У фільмі говориться, що А.Усманов подарував садибу на Рубльовці фонду, підконтрольному однокурсникам премєр-міністра Росії Дмитра Медведєва.
О.Навальний також повинен видалити зі свого блогу пост, де говориться, що Усманов дав хабар віце-прем’єру Ігорю Шувалову.
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Також О.Навальний після рішення заявив, що оскаржить рішення суду. “Ми вважаємо це рішення незаконним і будемо оскаржувати його в апеляційній інстанції,” — сказав блогер, підтвердивши принципову відмова виконувати судове рішення про видалення оскаржуваних публікацій.
“Те, що ми бачили сьогодні, не можна назвати судовим процесом. Було відхилено всі наші клопотання — не були допитані наші свідки, не досліджені представлені нами документи,” — зазначив він.
Представник блогера також повідомив, що відповідачі не мають наміру виконувати рішення про видалення або редагування ролика “Він вам не Дімон”.
У ЗМІ зазначили, що в ході судового розгляду суддя М.Васіна відмовилася викликати свідків і запитувати дані Росреєстра.
Також суддя не задовольнила прохання опозиціонера О.Навального викликати в якості свідка прем’єр-міністра Дмитра Медведєва.
Нагадаємо, приводом для звернення до суду стала опублікований на початку березня матеріал ФБК Олексія Навального, в якому йшлося про однокурсника прем’єр-міністра Дмитра Медведєва Іллю Єлісєєва та пов’язаному з ним фонді “Соцгоспроект”, який отримав від А.Усманова за договором пожертвування земельну ділянку з будинком в селі Знаменське на Рубльовському шосе вартістю 5 млрд рублів.