Суд Львова арестовал организатора наркобизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Организатора преступной группы, которая сбывала наркотики, арестовали во Львове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Вчера, 19 января, судом г. Львова избраны меры пресечения задержанным накануне четырем мужчинам, подозреваемым в хранении с целью сбыта, сбыте опасных наркотических веществ "метадона" при содействии сотрудников полиции, один из которых дополнительно подозревается в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.
В частности, организатору деятельности сети сбыта наркотических средств избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 2 млн грн, двух его соучастников также арестовали с определением залога в 128 тыс. грн, еще одному подозреваемому суд избрал круглосуточный домашний арест с обязанностью носить электронное средство контроля.
Кроме этого, в настоящее время решается вопрос о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество руководителя указанной преступной группы, в виде транспортного средства марки "Lexus LX 570" и трех квартир, расположенных в г. Львов, поскольку указанное имущество подозреваемый активно использовал в своей преступной деятельности.