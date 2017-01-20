Суд Львова заарештував організатора наркобізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Організатора злочинної групи, яка збували наркотики, заарештували у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Учора, 19 січня, судом м. Львова обрано запобіжні заходи затриманим напередодні чотирьом особам, підозрюваним у зберіганні з метою збуту, збуті небезпечних наркотичних речовин “метадону” за сприяння працівників поліції, один з яких додатково підозрюється в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
Зокрема, організатору діяльності мережі збуту наркотичних засобів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі 2 млн грн, двом його співучасникам теж арештовано із визначенням застави у 128 тис. грн, ще одному підозрюваному суд обрав цілодобовий домашній арешт із покладенням обов’язку носити електронний засіб контролю.
Окрім цього, наразі вирішується питання щодо накладення арешту на рухоме та нерухоме майно керівника вказаної злочинної групи, у вигляді транспортного засобу марки “Lexus LX 570” та трьох квартир, що розташовані в м. Львові, оскільки вказане майно підозрюваний активно використовував у своїй злочинній діяльності.