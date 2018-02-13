Суд Харькова должен рассмотреть ходатайство об аресте Штепы 28 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Октябрьский районный суд Харькова планирует рассмотреть ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-мэру Словьянсьа Нелли Штепе 28 февраля. Об этом сообщил УНН прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.
По информации Ю.Данильченка, прокуроры еще 19 января подали в Октябрьский районный суд Харькова ходатайство об избрании Н.Штепе меры пресечения в виде содержания под стражей.
Однако, сказал он, 7 февраля судебное заседание не состоялось, поскольку не пришла обвиняемая.
"Следующее судебное заседание назначено на 14:00 28 февраля. Надеемся, что в этот день слушания дела состоится и будет решен вопрос об избрании меры пресечения", - отметил Ю.Данильченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле Штепы назначат нового председательствующего судью
Прокурор напомнил, что действие меры пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного средства контроля завершилась еще 14 января, потому что коллегия судей Ленинского районного суда взяла самоотвод и ходатайство прокуратуры о продлении срока меры пресечения не был рассмотрен.
Напомним, что 20 сентября Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.
В то же время прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту заведомо неправосудного решения (ст.375, ст.368 УК Украины) относительно замены меры пресечения обвиняемой Штепе вразрез с требованиями ч.5 ст.176 УПК Украины, которая предусматривает исключительно содержания под стражей для подозреваемых в совершении подобных преступлений.
Н.Штепа задержана 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.