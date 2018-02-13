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Суд Харкова має розглянути клопотання про арешт Штепи 28 лютого

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Жовтневий районний суд Харкова планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екс-меру Слов’янсьа Нелі Штепі 28 лютого. Про це повідомив УНН прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

За інформацією Ю.Данильченка, прокурор ще 19 січня подали до Жовтневого районного суду Харкова клопотання про обрання Н.Штепі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Проте, сказав він, 7 лютого судове засідання не відбулося, оскільки не прийшла обвинувачена.

“Наступне судове засідання призначене на 14:00 28 лютого. Сподіваємося, що в цей день слухання справи відбудеться і буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу”, — зазначив Ю.Данильченко.

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Прокурор нагадав, що дія запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контрою завершилася ще 14 січня, бо колегія суддів Ленінського районного суду взяла самовідвід і клопотання прокуратури про продовження терміну запобіжного заходу не було розглянуте.

Нагадаємо, що 20 вересня Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив запобіжний захід для екс-мера Слов’янська Нелі Штепи з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

У той же час прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за фактом завідомо неправосудного рішення (ст.375, ст.368 КК України) щодо заміни запобіжного заходу обвинуваченої Штепі врозріз з вимогами ч.5 ст.176 КПК України, яка передбачає виключно утримання під вартою для підозрюваних у скоєнні подібних злочинів.

Н.Штепа затримана 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов’янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв’ю для російських видань зроблені “під дулом автомата”. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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