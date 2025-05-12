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Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко на ночной домашний арест

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Суд изменил меру пресечения Николаю Тищенко на ночной домашний арест до 12 июля. Его подозревают в незаконном лишении свободы ветерана войны Дмитрия Мазохи.

Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко на ночной домашний арест

Шевченковский районный суд Днепра изменил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко, которого подозревают в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken". Суд назначил ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 12 июля.

Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Тищенко Евгений Солодко.

Детали

Как сообщил Солодко, суд изменил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко на ночной домашний арест до 12 июля. Ночной домашний арест продлится с 21:00 до 06:00. Также экс-полицейскому Богдану Писаренко было назначено также ночной домашний арест.

Дополнение

В марте Бабушкинский райсуд Днепра продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, которых подозревают в незаконном лишении свободы экс-военнослужащего Дмитрия Мазохи, еще на два месяца - до 21 мая.

Напомним

Тищенко и Писаренко обвиняются в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken". 

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