Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на нічний домашній арешт

Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken. Суд призначив йому запобіжний захід у у вигляді нічного домашнього арешту до 12 липня.

Про це журналісту УНН повідомив адвокат Тищенка Євген Солодко.

Деталі

Як повідомив Солодко, суд змінив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку на нічний домашній арешт до 12 липня. Нічний домашній арешт триватиме з 21:00 до 06:00. Також експоліцейському Богдану Писаренку було призначено також нічний домашній арешт.

Доповнення

В березні Бабушкінський райсуд Дніпра продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця Дмитра Мазохи, ще на два місяці - до 21 травня.

Нагадаємо

Тищенка та Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи - ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken".