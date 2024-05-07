Соломенский районный суд избрал меру пресечения главе Запорожской епархии УПЦ МП митрополиту Луке, которого подозревают в разжигании религиозной вражды и подрыве государственной безопасности в пользу страны-агрессора, в виде домашнего ареста в ночное время с ношением электронного средства контроля. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

Детали

"Соломенский районный суд, несмотря на ходатайство прокурора о применении к подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, удовлетворил ходатайство прокуратуры частично и постановил применить к священнослужителю домашний арест в ночное время с ношением электронного средства контроля", - сообщила Ковалева.

Она отметила, что Луке запрещено покидать жилье с 22 часов до 6 часов, а также:

обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;

не отлучаться за пределы города в котором он проживает;

сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы;

сообщать об изменении места работы и проживания.

Он также должен воздержаться от общаться со свидетелями в уголовном производстве, в том числе с подписчиками телеграмм-канала, который он администрировал.

"В судебном заседании была объявлена только резолютивная часть постановления. После получения полного текста решения, прокуратура будет обжаловать указанное решение в апелляционном порядке", - добавила Ковалева.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении управляющему Запорожской епархией УПЦ (МП) митрополиту Луке за разжигание религиозной вражды и подрыв государственной безопасности в пользу страны-агрессора.