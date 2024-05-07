Суд обрав запобіжний захід очільнику Запорізької єпархії УПЦ МП митрополиту Луці
Київ • УНН
Митрополита Луку, очільника Запорізької єпархії УПЦ (МП), помістили під нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та підрив державної безпеки на користь рф.
Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід очільнику Запорізької єпархії УПЦ МП митрополиту Луці, якого підозрюють розпалюванні релігійної ворожнечі та підрив державної безпеки на користь країни-агресора, у вигляді домашнього арешту у нічний час з носінням електронного засобу контролю. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.
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"Солом’янський районний суд, попри клопотання прокурора про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, задовольнив клопотання прокуратури частково і ухвалив застосувати до священнослужителя домашній арешт у нічний час з носінням електронного засобу контролю", - повідомила Ковальова.
Вона зазначила, що Луці заборонено залишати житло з 22 години до 6 години, а також:
- зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;
- не відлучатись за межі міста в якому він проживає;
- здати на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи;
- повідомляти про зміну місця роботи та проживання.
Він також має утриматись від спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні, в тому числі з підписниками телеграм-каналу, який він адміністрував.
"В судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали. Після отримання повного тексту рішення, прокуратура оскаржуватиме вказане рішення в апеляційному порядку", - додала Ковальова.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила про підозру керуючому Запорізькою єпархією УПЦ (МП) митрополиту Луці за розпалювання релігійної ворожнечі та підрив державної безпеки на користь країни-агресора.