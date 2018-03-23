Суд разрешил Савченко находиться в судебном зале за пределами стеклянного бокса

"Суд постановил: на время судебного разбирательства разрешить находиться подозреваемой Савченнко за пределами стеклянного бокса на время рассмотрения ходатайства в судебном заседании в зале возле адвокатов", - сказал следователь судья Евгений Сидоров.

Стоит отметить, что во время пребывания судьи в совещательной комнате Савченко в интервью журналистам заявила, что украинский народ должен продолжать борьбу. "Эта работа будет продолжаться... Ее должен продолжать каждый украинец... В политике нет друзей, в политике есть ситуативные союзы. Я не очаровуюсь и не разочаровываюсь... Я верю в украинский народ, но я не верю в украинскую власть", - сказала она.

На просьбу прокомментировать видео, где она рассказывает, как нужно осуществить подрыв Верховной Рады, Савченко заявила: "Говорить и делать - разные вещи... Посмотрите видео еще раз, на те моменты, которые не вырезал Луценко".

Напомним, суд начал избирать меру пресечения Савченко.