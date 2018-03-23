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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16992 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Суд разрешил Савченко находиться в судебном зале за пределами стеклянного бокса

Суд разрешил Савченко находиться в судебном зале за пределами стеклянного бокса

Киев  •  УНН

 • 14922 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева разрешил народному депутату Надежде Савченко находиться за пределами стеклянного бокса на время рассмотрения ходатайства об избрании ей меры пресечения, передает корреспондент УНН.

"Суд постановил: на время судебного разбирательства разрешить находиться подозреваемой Савченнко за пределами стеклянного бокса на время рассмотрения ходатайства в судебном заседании в зале возле адвокатов", - сказал следователь судья Евгений Сидоров.

Стоит отметить, что во время пребывания судьи в совещательной комнате Савченко в интервью журналистам заявила, что украинский народ должен продолжать борьбу. "Эта работа будет продолжаться... Ее должен продолжать каждый украинец... В политике нет друзей, в политике есть ситуативные союзы. Я не очаровуюсь и не разочаровываюсь... Я верю в украинский народ, но я не верю в украинскую власть", - сказала она.

На просьбу прокомментировать видео, где она рассказывает, как нужно осуществить подрыв Верховной Рады, Савченко заявила: "Говорить и делать - разные вещи... Посмотрите видео еще раз, на те моменты, которые не вырезал Луценко".

Напомним, суд начал избирать меру пресечения Савченко.

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