Суд дозволив Савченко перебувати у судовій залі за межами скляного боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва дозволив народному депутату Надії Савченко перебувати поза межами скляного боксу на час розгляду клопотання про обрання їй запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
"Суд ухвалив: на час судового розгляду надати дозвіл перебувати підозрюваній Савченнко поза межами скляного боксу на час розгляду клопотання у судовому засіданні у залі біля адвокатів", - сказав слідчий суддя Євген Сидоров.
Варто зазначити, що під час перебування судді у нарадчій кімнаті Савченко в інтерв'ю журналістам заявила, що український народ має продовжувати боротьбу. "Ця робота буде продовжуватися… Її має продовжувати кожен українець… У політиці немає друзів, у політиці є ситуативні союзи. Я не очаровуюсь і не розчаровуюсь… Я вірю в український народ, але я не вірю в українську владу", - сказала вона.
На прохання прокоментувати відео, де вона розповідає, як треба здійснити підрив Верховної Ради, Савченко заявила: "Казати і робити - різні речі... Подивіться відео ще раз, на ті моменти, які не вирізав Луценко".
Нагадаємо, суд почав обирати запобіжний захід Савченко.