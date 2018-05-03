Суд допросит экс-командующего ВВ МВД Шуляка по делу о госизмене Януковича 17 мая

"Суд посовещавшись на месте постановил: объявить перерыв до завтра до 10:00. Также суд принял допросить Шуляка Станислава Николаевича в 10:00 17 мая", - заявил председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.



Планируется, что завтра суд допросит в качестве свидетеля бывшего начальника отдела спецназначения Службы безопасности Януковича Дмитрия Иванцова.



На сегодняшнем заседании в качестве свидетелей были допрошены житель Крыма Андрей Никифоров, который в феврале 2014 участвовал в акциях Антимайдана и бывший начальник охраны резиденции Межигорье Анатолий Кобылинский.



Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.