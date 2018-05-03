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Суд допитає екс-командуючого ВВ МВС Шуляка у справі про держзраду Януковича 17 травня

Київ • УНН

 • 9367 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва 17 травня допитає в режимі відеоконференції колишнього командуючого Внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Таке рішення ухвалила сьогодні колегія суддів, задовольнивши відповідне клопотання сторони захисту Януковича, передає кореспондент УНН.

Суд допитає екс-командуючого ВВ МВС Шуляка у справі про держзраду Януковича 17 травня

"Суд порадившись на місці ухвалив: оголосити перерву до завтра до 10 години. Також суд ухвалив допитати Шуляка Станіслава Миколайовича о 10 годині 17 травня", - оголосив головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.

Планується, що завтра суд допитає в якості свідка колишнього начальник відділу спецпризначення Служби безпеки Януковича Дмитра Іванцова.

На сьогоднішньому засіданні в якості свідків були допитані житель Криму Андрій Нікіфоров, який у лютому 2014 року брав участь в акціях Антимайдану та колишній начальник охорони резиденції Межигір'я Анатолій Кобилінський.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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