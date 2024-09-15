Суд Бразилии взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска
Киев • УНН
Верховный суд Бразилии конфисковал 3,3 миллиона долларов со счетов X и Starlink из-за долгов перед правительством. После взыскания средств счета компаний были разморожены.
Бразильский суд взыскал 3,3 миллиона долларов со счетов компаний Илона Маска. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.
Детали
Верховный суд Бразилии под председательством судьи Александры де Мораеса принял решение о конфискации примерно 3,3 миллиона долларов (2,9 миллиона евро) с банковских счетов компаний Илона Маска, в частности социальной платформы X и спутникового интернет-провайдера Starlink.
Эта мера была принята в связи с долгами, которые X имеет перед бразильским правительством в виде штрафов.
После конфискации счета обеих компаний были разморожены.
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