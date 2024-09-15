Суд Бразилії стягнув 3,3 мільйона доларів з рахунків компаній Ілона Маска
Київ • УНН
Верховний суд Бразилії конфіскував 3,3 мільйона доларів з рахунків X та Starlink через борги перед урядом. Після стягнення коштів рахунки компаній були розморожені.
Бразильський суд стягнув 3,3 мільйона доларів з рахунків компаній Ілона Маска. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.
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Верховний суд Бразилії під головуванням судді Александри де Мораеса ухвалив рішення про конфіскацію приблизно 3,3 мільйона доларів (2,9 мільйона євро) з банківських рахунків компаній Ілона Маска, зокрема соціальної платформи X та супутникового інтернет-провайдера Starlink.
Цей захід був вжитий у зв’язку з боргами, які X має перед бразильським урядом у вигляді штрафів.
Після конфіскації рахунки обох компаній були розморожені.
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