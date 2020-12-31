Суд арестовал Микитась без права внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу експрезидента корпорации "Укрбуд" Максима Микитась, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве, передает корреспондент.
"Применить к подозреваемому Микитась Максима Викторовича мера пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога. Взять подозреваемого Микитась Максима Викторовича под стражу в зале суда ", - сказала судья.
Напомним, суд отказал в отводе следственной судьи Натальи Аббасовой от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Микитась.
Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитась.
Напомним, експрезиденту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитась, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.
В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины експрезиденту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитась подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.
Как сообщалось, Микитась отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.
Напомним, что експрезидента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.