Суд арестовал имущество Международного аэропорта "Одесса"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП “Международный аэропорт “Одесса” и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
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“По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве относительно незаконного завладения имущественным комплексом стратегического объекта — КП “Международный аэропорт „Одесса“ и 2, 5 млрд грн дохода от его деятельности”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что речь идет о здании старого терминала и имуществе аэропорта в количестве 2488 единиц, корпоративные права ООО “Одесса Аэропорт Девелопмент”, а именно на 75% прав на ООО “Международный аэропорт “Одесса”, а также помещения нового терминала общей площадью 26 700 кв.м.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП “Международный аэропорт “Одесса” стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.
7 сентября, суд избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману — одному из подозреваемых в деле о незаконном завладении Международным аэропортом “Одесса” и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.
13 сентября Одесскому бизнесмену Алексу Боруховичу, подозреваемому по делу о незаконном завладении Международным аэропортом “Одесса”, была избрана мера пресечения в виде залога в размере 120,780 млн грн.
16 октября ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору ООО “Международный аэропорт Одесса” Алексею Кочанову в виде залога в размере более 12 млн грн.