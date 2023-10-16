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The Guardian

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Суд арештував майно Міжнародного аеропорту “Одеса”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту — КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Суд арештував майно Міжнародного аеропорту “Одеса”

Цитата

“За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту — КП “Міжнародний аеропорт „Одеса“ та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що мова йде про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ “Одеса Аеропорт Девелопмент”, а саме на 75% прав на ТОВ “Міжнародний аеропорт “Одеса”, а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що в Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн.

7 вересня, суд обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману — одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом “Одеса” та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

13 вересня Одеському бізнесмену Алексу Боруховичу, підозрюваному у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом “Одеса”, було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн.

16 жовтня ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса” Олексію Кочанову у вигляді застави у розмірі понад 12 млн грн.

Українські Національні Новини

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