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Незаконне заволодіння аеропортом "Одеса": бізнесмена Кауфмана відправили під варту

Незаконне заволодіння аеропортом "Одеса": бізнесмена Кауфмана відправили під варту

Київ • УНН

 • 489292 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні, 7 вересня, суд обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману - одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, передає УНН.

Цитата

“... слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту — КП “Міжнародний аеропорт „Одеса“ та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з організаторів схеми — бізнесмену”, — повідомили у САП.

І хоч правоохоронці не називають імені бізнесмена, УНН із власних джерел стало відомо, що йдеться про Бориса Кауфмана.

Деталі

Зазначається, суд обрав Кауфману запобіжний захід у вигляду тримання під вартою з альтернативою у вигляду внесення застави в розмірі 268,4 мільйона гривень.

Запобіжний захід діятиме до 29 жовтня 2023 року. У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

За рішенням суду підозрюваного взято під варту у залі суду.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що в Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн.

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