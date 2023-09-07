Незаконное завладение аэропортом "Одесса": бизнесмена Кауфмана отправили под стражу

Цитата

“... следственный судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП “Международный аэропорт „Одесса“ и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из организаторов схемы — бизнесмену”, — сообщили в САП.

И хотя правоохранители не называют имени бизнесмена, УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Борисе Кауфмане.

Детали

Отмечается, суд избрал Кауфману меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения залога в размере 268,4 миллиона гривен.

Мера пресечения будет действовать до 29 октября 2023 года. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей’.

По решению суда подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП “Международный аэропорт “Одесса” стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.