Незаконне заволодіння аеропортом "Одеса": бізнесмену Боруховичу обрано запобіжний захід у вигляді 120 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Одеському бізнесмену Алексу Боруховичу, підозрюваному у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса», обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн, передає УНН.
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Як повідомили у САП, що Вищий антикорупційний суд, обрав запобіжний захід для бізнесмена, який підозрюється у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
І хоч правоохоронці імені бізнесмена не називають - УНН із власних джерел стало відомо, що мова йде про бізнесмена Алекса Боруховича.
Суд застосував до Боруховича запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн. Крім того, на нього покладено такі процесуальні обов’язки:
прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що в Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн.
Також 7 вересня, суд обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману - одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.