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Незаконное завладение аэропортом "Одесса": бизнесмену Боруховичу избрана мера пресечения в виде 120 млн грн залога

Незаконное завладение аэропортом "Одесса": бизнесмену Боруховичу избрана мера пресечения в виде 120 млн грн залога

Киев • УНН

 • 267840 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Одесскому бизнесмену Алексу Боруховичу, подозреваемому по делу о незаконном завладении Международным аэропортом «Одесса», избрана мера пресечения в виде залога в размере 120,780 млн грн, передает УНН.

Детали

Как сообщили в САП, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бизнесмена, который подозревается по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП “Международный аэропорт “Одесса” и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

И хотя правоохранители имени бизнесмена не называют — УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о бизнесмене Алексе Боруховиче.

Суд применил к Боруховичу меру пресечения в виде залога в размере 120,780 млн грн. Кроме того, на него возложены следующие процессуальные обязанности’:

прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;

не отлучаться из г. Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП “Международный аэропорт “Одесса” стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.

Также 7 сентября, суд избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману — одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении Международным аэропортом “Одесса” и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

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