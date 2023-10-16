Незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса": суд призначив Кочанову заставу в понад 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому директору ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса” Олексію Кочанову у вигляді застави у розмірі понад 12 млн грн. Зокрема, йому потрібно носити електронний браслет. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Деталі
Повідомляється, що ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту — КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з колишніх директорів спільно створеного ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса”.
“Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн 078 тис. грн”, — йдеться в повідомленні.
Термін дії обов’язків — до 29 жовтня 2023 року.
Додамо
Зазначається, що на особу також покладено такі процесуальні обов’язки:
· прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
· не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива , прокурора чи суду;
· повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
· утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
· здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
· носити електронний засіб контролю.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про колишнього директора ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса” Олексія Кочанова.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що в Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн.
7 вересня, суд обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману — одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом “Одеса” та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
13 вересня Одеському бізнесмену Алексу Боруховичу, підозрюваному у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом “Одеса”, було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн.