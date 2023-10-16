Незаконное завладение Международным аэропортом "Одесса": суд назначил Кочанову залог в более 12 млн грн

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 15554 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 29891 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 39795 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 130756 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 72942 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 88021 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 251772 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77938 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 127303 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168561 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.1м/с
45%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 111172 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 175050 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 87964 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 41504 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 21678 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 130778 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 176058 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 251800 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 288634 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 339229 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 5874 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 22376 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 42210 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 88642 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 62193 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Незаконное завладение Международным аэропортом "Одесса": суд назначил Кочанову залог в более 12 млн грн

Киев • УНН

 • 357724 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему директору ООО “Международный аэропорт Одесса” Алексею Кочанову в виде залога в размере более 12 млн грн. В частности, ему нужно носить электронный браслет. Об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.

Незаконное завладение Международным аэропортом "Одесса": суд назначил Кочанову залог в более 12 млн грн

Детали

Сообщается, что ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП “Международный аэропорт “Одесса” и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из бывших директоров совместно созданного ООО “Международный аэропорт Одесса”.

“Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 млн 078 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Срок действия обязанностей — до 29 октября 2023 года.

Добавим

Отмечается, что на лицо также возложены следующие процессуальные обязанности:

· прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;

· не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;

· сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

· воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

· сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

· носить электронное средство контроля.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем директоре ООО “Международный аэропорт Одесса” Алексее Кочанове.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП “Международный аэропорт “Одесса” стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.

7 сентября, суд избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману — одному из подозреваемых в деле о незаконном завладении Международным аэропортом “Одесса” и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

13 сентября Одесскому бизнесмену Алексу Боруховичу, подозреваемому по делу о незаконном завладении Международным аэропортом “Одесса”, была избрана мера пресечения в виде залога в размере 120,780 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,566.81