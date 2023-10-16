Незаконное завладение Международным аэропортом "Одесса": суд назначил Кочанову залог в более 12 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему директору ООО “Международный аэропорт Одесса” Алексею Кочанову в виде залога в размере более 12 млн грн. В частности, ему нужно носить электронный браслет. Об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.
Детали
Сообщается, что ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта — КП “Международный аэропорт “Одесса” и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно одному из бывших директоров совместно созданного ООО “Международный аэропорт Одесса”.
“Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 млн 078 тыс. грн”, — говорится в сообщении.
Срок действия обязанностей — до 29 октября 2023 года.
Добавим
Отмечается, что на лицо также возложены следующие процессуальные обязанности:
· прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;
· не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда;
· сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
· воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
· сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
· носить электронное средство контроля.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем директоре ООО “Международный аэропорт Одесса” Алексее Кочанове.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП “Международный аэропорт “Одесса” стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.
7 сентября, суд избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману — одному из подозреваемых в деле о незаконном завладении Международным аэропортом “Одесса” и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.
13 сентября Одесскому бизнесмену Алексу Боруховичу, подозреваемому по делу о незаконном завладении Международным аэропортом “Одесса”, была избрана мера пресечения в виде залога в размере 120,780 млн грн.