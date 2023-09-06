Суд арестовал имущество компании российского олигарха комарова

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Суд постановил конфисковать и передать в управление АРМА изготовленную российской компанией "Киберсталь" металлопродукцию стоимостью почти 3 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

«Суд удовлетворил ходатайство ГБР и прокуратуры, согласно которому изготовленная российской компанией «Киберсталь» металлопродукция стоимостью почти 3 млн гривен конфискована и передана в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что металлопродукция находилась на складах украинской таможни еще до начала полномасштабного вторжения рф. Заказчиком стало одно из украинских предприятий.

«А производитель – российское предприятие российского миллиардера андрея комарова. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года в отношении него применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций», - заявили в ГБР.

Отмечается, что в мае 2023 года украинские предприниматели, используя многочисленные фирмы-прокладки, попытались растаможить российский товар, впрочем их замысел не удался.

«Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается комплекс необходимых мероприятий с целью привлечения к ответственности лиц, которые пытались делать бизнес с оккупантами», - информирует ГБР.

Напомним

По материалам Службы безопасности в Полтавской области изъяты активы российского генерал-полковника валерия капашина на сумму более 1 миллиарда гривен.

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