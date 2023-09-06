Суд арештував майно компанії російського олігарха комарова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Суд ухвалив конфіскувати та передати в управління АРМА виготовлену російською компанією "Кіберсталь" металопродукцію вартістю майже 3 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
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«Суд задовольнив клопотання ДБР та прокуратури, згідно з яким виготовлену російською компанією «Кіберсталь» металопродукцію вартістю майже 3 млн гривень конфісковано те передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що металопродукція перебувала на складах української митниці ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Замовником стало одне з українських підприємств.
«А виробник – російське підприємство російського мільярдера андрія комарова. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій», - заявили в ДБР.
Зазначається, що у травні 2023 українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар, утім їх задум не вдався.
«Наразі в межах досудового розслідування триває комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з окупантами», - інформує ДБР.
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