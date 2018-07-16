Суд арестовал имущество Германа: два Cadillac, Lincoln, Volvo и две квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ и арестовал имущество Германа, а именно четырехкомнатную квартиру площадью 200,4 кв. м, земельный участок для садоводства площадью 0,0534 га, двухкомнатную квартиру на 106,9 кв.м.
Также суд наложил арест на автомобиль Volvo (модель "CX 90" 2008 года выпуска), Cadillac (модель "SRX" 2008 года), Cadillac ( "Escalade" 2007 года), Lincoln (модель "Town Car" 1991 года).
Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.
В частности, был задержан вероятный организатор убийства российского журналиста, фамилия которого начинается на "Г". Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта).
Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.