Суд арештував майно Германа: два Cadillac, Lincoln, Volvo і дві квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Згідно з рішенням, суд задовольнив клопотання прокурора ГПУ й арештував майно Германа, а саме чотирикімнатну квартиру площею 200,4 кв. м, земельну ділянку для садівництва площею 0,0534 га, двокімнатну квартиру на 106,9 кв.м.
Також суд наклав арешт на автомобіль Volvo (модель "CX 90" 2008 року випуску), Cadillac (модель "SRX" 2008 року), Cadillac ("Escalade" 2007 року), Lincoln (модель "Town Car" 1991 року).
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті "швидкої". Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації по запобіганню вбивства.
Зокрема, був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на "Г". Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту).
Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.