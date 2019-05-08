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6 марта, 19:19 • 138589 просмотра

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Суд арестовал депутата, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП в Киевской области

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Депутату Яготинского городского совета, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП в Киевской области, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Депутату Яготинского городского совета, которому вчера прокурор Киевской области сообщил о подозрении по ч 3. ст. 286 УК суд сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 32-летний депутат органа местного самоуправления 6 мая около 19:00, находясь пьяным за рулем автомобиля за пределами г. Яготин совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с мотоциклом.

От полученного удара водитель мотоцикла и его пассажир погибли на месте происшествия.

Досудебное расследование продолжается.

За указанное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

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