Суд арестовал депутата, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Депутату Яготинского городского совета, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП в Киевской области, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"Депутату Яготинского городского совета, которому вчера прокурор Киевской области сообщил о подозрении по ч 3. ст. 286 УК суд сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, 32-летний депутат органа местного самоуправления 6 мая около 19:00, находясь пьяным за рулем автомобиля за пределами г. Яготин совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с мотоциклом.
От полученного удара водитель мотоцикла и его пассажир погибли на месте происшествия.
Досудебное расследование продолжается.
За указанное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.