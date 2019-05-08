Суд арештував депутата, який напідпитку скоїв смертельну ДТП на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Депутату Яготинської міської ради, який напідпитку скоїв смертельне ДТП на Київщині, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
"Депутату Яготинської міської ради, якому вчора прокурор Київської області повідомив про підозру за ч 3. ст. 286 ККУ суд сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, 32-річний депутат органу місцевого самоврядування 6 травня близько 19:00, перебуваючи п’яним за кермом автомобіля за межами м. Яготин здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мотоциклом.
Від отриманого удару водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події.
Досудове розслідування триває.
За вказаний злочин йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.