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Суд арештував депутата, який напідпитку скоїв смертельну ДТП на Київщині

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Депутату Яготинської міської ради, який напідпитку скоїв смертельне ДТП на Київщині, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

"Депутату Яготинської міської ради, якому вчора прокурор Київської області повідомив про підозру за ч 3. ст. 286 ККУ суд сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, 32-річний депутат органу місцевого самоврядування 6 травня близько 19:00, перебуваючи п’яним за кермом автомобіля за межами м. Яготин здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мотоциклом.

Від отриманого удару водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події.

Досудове розслідування триває.

За вказаний злочин йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Українські Національні Новини

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