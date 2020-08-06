Суд арестовал мужчину, развращавшего несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Суд арестовал мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетних мальчиков, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Харьковской области.
Красноградский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 50 тысяч гривен.
Добавим, что полицейские Красноградского отдела полиции разоблачили 47-летнего мужчину в преступлениях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть. Злоумышленник регистрировался под видом молодого парня, знакомился с юными пользователями и налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время он постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия.
“Следователь Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас полицейские устанавливают вероятных жертв обидчика и обращаются ко всем гражданам с просьбой немедленно сообщать любую информацию по этому поводу по телефону 102 или другим удобным для вас способом”, — добавили в полиции.