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Суд арештував чоловіка, який розбещував неповнолітніх

Суд арештував чоловіка, який розбещував неповнолітніх

Київ • УНН

 • 12310 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Суд заарештував чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх хлопчиків, пише УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП у Харківській області.

Красноградський районний суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у сумі 50 тисяч гривень.

Додамо, що поліцейські Красноградського відділу поліції викрили 47-річного чоловіка у злочинах сексуального характеру відносно двох неповнолітніх. В ході досудового розслідування встановлено, що 47-річний чоловік протягом майже 10 років знайомився зі своїми жертвами через інтернет-мережу. Зловмисник реєструвався під виглядом малолітнього хлопця, знайомився з юними користувачами та налагоджував з хлопцями дружні стосунки. Через деякий час він поступово розпочинав розмови на сексуальні теми. Після чого домовлявся про зустріч неподалік від домівки та у власному автомобілі вчиняв розпусні дії.

“Слідчім Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі поліцейські встановлюють ймовірних жертв кривдника та звертаються до усіх громадян з проханням негайно повідомляти будь-яку інформацію з цього приводу за телефоном 102 чи іншим зручним для вас способом”, — додали у поліції.

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Кримінал та НП

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