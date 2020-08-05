На Харківщині викрили чоловіка, який розбещував неповнолітніх хлопців

"4 серпня до поліції звернулася мати 15-річного хлопця. Вона заявила, що невідомий чоловік розбещував її сина. Того ж дня працівники поліції встановили, що до цього злочину причетний раніше судимий 47-річний житель міста Краснограда. Вже під час розслідування поліцейські отримали інформацію про те що, злочин сексуального характеру чоловік вчиняв відносно ще одного неповнолітнього", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі поліцейські встановлюють інших ймовірних жертв рецидивіста.

"47-річний чоловік протягом майже 10 років знайомився зі своїми жертвами через інтернет-мережу та діяв за однією схемою. У соціальній мережі зловмисник реєструвався під виглядом малолітнього хлопця та знайомився з юними користувачами. Маючі психологічні навички, злодій налагоджував з хлопцями дружні стосунки. Через деякий час поступово розпочинав розмови на сексуальні теми. Після чого домовлявся про зустріч неподалік від домівки та у власному автомобілі вчиняв розпусні дії", – повідомили в поліції.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. У поліції додали, що наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, у Сумах чоловік розбестив та зґвалтував 9-річну дівчинку, з якою спілкувався у соцмережах.