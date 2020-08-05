В Харьковской области разоблачили мужчину, который развращал несовершеннолетних мальчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Краснограде разоблачили мужчину, который в течение 10 лет по одной схеме развращал несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"4 августа в полицию обратилась мать 15-летнего парня. Она заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына. В тот же день сотрудники полиции установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый 47-летний житель города Краснограда. Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что преступление сексуального характера мужчина совершал в отношении еще одного несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают других возможных жертв рецидивиста.
"47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть и действовал по одной схеме. В социальной сети злоумышленник зарегистрировался под видом молодого парня и знакомился с юными пользователями. Имея психологические навыки, преступник налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия", - сообщили в полиции.
По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет. В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Сумах мужчина развратил и изнасиловал 9-летнюю девочку, с которой общался в соцсетях.