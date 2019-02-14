Суд арестовал 300 тыс. долларов Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Шевченковский суд Киев 14 февраля арестовал 300 тыс. Долларов США на британских счетах экс-главы ГФС Украины Романа Насирова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Судебный репортер".
Установлено, что Насиров по меньшей мере в течение 3 лет располагал средствами в сумме 297 730 долларов США на счетах в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Но эти деньги не отображались ни в одной из деклараций Насирова во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, представленной сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств правоохранительными органами Великобритании.
Напомним, 7 февраля САП попросила арестовать 300 тыс. долларов Насирова на британских счетах