Суд арештував 300 тис. доларів Насірова

Встановлено, що Насіров щонайменше упродовж 3 років мав у розпорядженні кошти в сумі 297 730 доларів США на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Але ці гроші не відображались у жодній з декларацій Насірова під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата в президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами Великої Британії.



Нагадаємо, 7 лютого САП попросила арештувати 300 тис. доларів Насірова на британських рахунках