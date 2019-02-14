Суд арештував 300 тис. доларів Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Шевченківський суд Києва 14 лютого арештував 300 тис. доларів США на британських рахунках екс-голови ДФС України Романа Насірова. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Судовий репортер".
Встановлено, що Насіров щонайменше упродовж 3 років мав у розпорядженні кошти в сумі 297 730 доларів США на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Але ці гроші не відображались у жодній з декларацій Насірова під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата в президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами Великої Британії.
Нагадаємо, 7 лютого САП попросила арештувати 300 тис. доларів Насірова на британських рахунках