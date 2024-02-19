Суд передал акции Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" в доход рф - росСМИ

Акции АО "Липецкая кондитерская фабрика Рошен", ранее принадлежавшее пятому президенту Украины Петру Порошенко, передали в доход рф, передает УНН со ссылкой на российский Коммерсант.

Детали

Объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области сообщила об обращении в доход рф акций АО "Липецкая кондитерская фабрика Рошен", принадлежавших бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

По данным росСМИ, решение по заявлению заместителя Генерального прокурора принял Октябрьский райсуд Липецка. Суд запретил деятельность Петра Порошенко, его сына Алексея и гендиректора фабрики Олега Казакова на территории россии, поскольку счел ее экстремистской.

По решению суда в доход рф должны быть также обращены доли в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Центрально-Европейской кондитерской компании и Олегу Казакову.