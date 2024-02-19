Суд передав акції Липецької кондитерської фабрики "Рошен" у дохід рф - росЗМІ
Київ • УНН
росЗМІ повідомили про звернення в дохід рф акцій АТ "Липецька кондитерська фабрика Рошен", що належало п'ятому президентові України Петру Порошенку.
Акції АТ "Липецька кондитерська фабрика Рошен", що раніше належало п'ятому президентові України Петру Порошенку, передали у дохід рф, передає УНН із посиланням на російський Коммерсант.
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Об'єднана пресслужба судової системи Липецької області повідомила про звернення до доходу рф акцій АТ "Липецька кондитерська фабрика Рошен", що належав колишньому президентові України Петру Порошенку.
За даними росЗМІ, рішення за заявою заступника Генерального прокурора ухвалив Жовтневий райсуд Липецька. Суд заборонив діяльність Петра Порошенка, його сина Олексія та гендиректора фабрики Олега Казакова на території росії, оскільки вважав її екстремістською.
За рішенням суду у дохід рф мають бути також звернені частки у статутному капіталі ТОВ "Рошен", що належать Центрально-Європейській кондитерській компанії та Олегу Казакову.